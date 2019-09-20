Ricardo Quaresma’nın alışveriş stili

Süper Lig'in Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sadece oyun stiliyle değil, giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Farklı tarzıyla her gittiği ortamda dikkat çeken Quaresma, yine kural bozmadı.

GİYSİ VE AYAKKABININ FİYATI 10 BİNİN ÜZERİNDE

Eşiyle birlikte üzeri dev logolu Dolce&Gabbana marka tişört ve şortuyla (5 bin 700 TL) ayağında ise kırmızı Balenciaga (4 bin 500 TL) ayakkabılarıyla bir AVM'de görüntülenen Quaresma, ilgi odağı haline geldi.

Quaresma'yı görenler, dönüp tekrar tekrar baktı.

PEMBE TAKIM ELBİSE İLE DÜĞÜNE GİTTİ

Erkek modasını yakından takip eden ünlü futbolcunun, en sevdiği şey kat kat (Layering) giyinmek. 35 yaşındaki futbolcu, renkli giyinmekten hiç çekinmiyor. Geçtiğimiz günlerde bir düğüne katılan Quaresma’nın, giydiği pembe takım elbisesi çok konuşulmuştu.

TARZINI KONUŞTURUYOR

Ricardo Quaresma'nın tarzından fotoğraf karelerine yansıyanlar: