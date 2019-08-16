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Rıdvan Duran Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İBB Kültür ve Daire Başkanı Rıdvan Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine atandı.

AA & Ensonhaber | 16.08.2019 - 11:30..
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Rıdvan Duran Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

Basın İlan Kurumu'nda görev değişimi yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle, Yakup Karaca Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı.

Karaca'nın yerine Rıdvan Duran atandı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , ANADOLU AJANSI

1972 yılında Sakarya'da doğan Rıdvan Duran, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yapan Rıdvan Duran, ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdürdü.

İBB'DEKİ GÖREVİ

Rıdvan Duran'ın 2017 Temmuz ayındaki görevi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğü oldu.

Rıdvan Duran Basın İlan Kurumu Genel Müdürü oldu

BASIN İLAN KURUMU'NUN 1 NUMARASI OLDU

Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de sürdüren Rıdvan Duran, yeni dönemde Basın İlan Kurumu'nun başında olacak.

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