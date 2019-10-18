Rihanna geri döndü

Uzun süredir aldığı kilolarla dikkat çeken ve hamile olduğu dedikodularıyla karşı karşıya kalan Rihanna, dedikodulara yayınladığı video ile cevap verdi.

Rihanna'dan kilo almadım paylaşımı ViDEO

EFSANE GERİ DÖNDÜ

Son bir buçuk yıldır iç çamaşırı markası için yaptığı tasarımlar ve foto- biyografi niteliğindeki kitabıyla dikkat çeken Rihanna, bu sürede Instagram sayfasını da genellikle çalışmalarının tanıtımı için kullanıyordu. Ancak yaptığı son paylaşımla yeniden eski günlerine döndü. Güzel şarkıcı, takipçileriyle ağır çekim bir videosunu paylaştı. Videoda kendi firmasının tasarımı olan siyah bikinisi giyen Rihanna kameranın önünden ağır ağır geçiyor ve sonra dönüp tekrar kameraya bakıyor.

HAMİLELİK İDDİALARINA DA CEVAP OLDU

Bu paylaşımda son dönemde kilo aldığı görülen hatta hakkında hamilelik iddiaları ortaya atılan Rihanna'nın eski fiziğine döndüğü de dikkat çekiyor.