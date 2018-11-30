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Rihanna Suudi aşkıyla buluştu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, milyarder Suudi sevgilisiyle ayrılık dedikodularını bitirdi.

Haber Merkezi | 30.11.2018 - 08:45..
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Ayrıldıkları dedikoduları çıkan Rihanna ile milyarder Suudi sevgilisi Hasan Cemil’in romantik akşam yemeğinde görülmeleri bu iddiaları sona erdirdi.

Rihanna Suudi aşkıyla buluştu

ÖZEL ODADA YEMEK YEDİLER

Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan çift, dün Santa Monica’daki Giorgio Baldi adlı restoranda akşam yemeği yedi. E! News’in haberine göre çift, popüler restoranda özel odada yemek yedi ve yemek esnasında korumalar onlara eşlik etti. Çift, üç saat süren romantik yemeğin ardından restorandan ayrıldı.

KORUMALAR YANLARINDAN HİÇ AYRILMADI

Hasan Cemil’in objektiflere yakalanmadığı restoran çıkışında Rihanna’nın koruması yanından bir an bile ayrılmadı.

Suudi işadamı, Forbes’un en çok kazananlar listesinde yer alırken, net gelirinin 1.5 milyar dolar olduğu biliniyor.

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