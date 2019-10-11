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Rihanna: Trump Amerika'nın en akıl hastası insanı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Trump için, "Amerika'daki en akıl hastası insan" dedi.

Haber Merkezi | 11.10.2019 - 08:13..
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Rihanna, Vogue Dergisi'ne El Paso, Teksas, Dayton ve Ohio'da meydana gelen saldırılarla ilgili yorumda bulundu.

Rihanna: Trump Amerika'nın en akıl hastası insanı

"BU SİLAHLAR SAVAŞTA KULLANILIYOR"

32 kişinin hayatını yitirdiği saldırıların "kahredici" olduğunu nitelendirerek, "İnsanlar yasal yollardan satın alınabilen ve savaşlarda kullanılan silahlarla katlediliyor. Bu normal değil. Hiçbir şekilde normal olmamalı.

"AKIL HASTASI"

Trump, orada oturup bu saldırıyı akıl hastalığına bağlayacaktır. Şu an ABD'deki en akıl hastası kişi görünen o ki Başkan'ın ta kendisi." dedi.

Rihanna, saldırının insan derilerinin rengi nedeniyle farklı bir şekilde sınıflandırıldığını söyleyerek, "Bu insanların yüzüne bir tokat. Tümüyle ırkçı." dedi.

Rihanna: Trump Amerika'nın en akıl hastası insanı

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