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Rihanna ve Drake yeniden birlikte

Suudi sevgilisi Hassan Jameel'den ayrılan ünlü yıldız Rihanna, Drake ile yeniden birlikteliğe başladı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 09:01..
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Rihanna'nın 2017'den beri birlikte olduğu Hassan Jameel'den ayrıldığını açıkladığı günün akşamında, Drake ile bir mekanda eğlendi.

New York'taki ASAP Rocky'nin konserini izleyen ikili, amatör kameralar yansıdı.

Rihanna ve Drake yeniden birlikte

22 YAŞINDAN BERİ AŞIK

Uzun yıllardır arkadaş olan ikili, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde sahnedeki yakınlaşmalarıyla çok konuşulmuştu. Sahnede Rihanna’ya ilan-ı aşk ederek onu öpen Drake, “O benim 22 yaşından beri aşık olduğum kadın. Dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biri ve tüm yetişkinlik hayatım boyunca onu hep üstün gördüm.” demişti.

Rihanna ve Drake yeniden birlikte

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