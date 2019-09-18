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Rihanna'nın komando tarzı

Her zaman farklı giyim tarzıyla adından söz ettirmeyi bilen Rihanna, New York'ta yine ilginç bir görüntüyle karşımıza çıktı.

Haber Merkezi | 18.09.2019 - 14:06..
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, her zaman ilginç kıyafetlerle dolaşmayı tercih ediyor. Modayı harfi harfine takip etmeyi sevmeyen Rihanna, kendine özgü tarzıyla New York'ta görüntülendi.

Üzerinde sadece kamuflaj desenli bir hırka giyip dışarı çıkan Rihanna'yı görenler, "komando olmuş" yorumu yaptı.

32 BİN TL

Sadece bir hırkayla görünen Rihanna'nın tarzının bedeli, 5 bin 500 dolar değerinde. Miu Miu marka hırka, Bottega Veneta terlikler, Louis Vuitton çanta ve gözlükleriyle kıyafetinin toplam değeri 5 bin 500 doları (31 bin 300 lira) buluyordu.

Rihanna'nın komando tarzı

Rihanna'nın komando tarzı

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