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Rio’yu sel vurdu: 3 ölü

Brezilya'da şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. 3 kişi yaşamını yitirdi.

DHA | 09.04.2019 - 17:44..
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Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrini şiddetli yağışların neden olduğu sel vurdu. Rio de Janeiro Belediyesi Operasyon Merkezi, kriz seviyesini 3. seviye olarak belirledi. Bu da şiddetli yağışın daha devam edebileceği ve ilerleyen saatlerde toprak kaymalarının beklendiği anlamına geliyor.

Rio’yu sel vurdu: 3 ölü

SELDEN BAZI BÖLGELER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Selden en çok etkilenen bölge ise São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana ve Leme gibi Atlantik Okyanusu kıyısındaki mahallelerin oluşturduğu ‘Zona Sul’ bölgesi oldu.

Rio’yu sel vurdu: 3 ölü

3 ÖLÜ

Şehrin belediye başkanı Marcelo Crivella, selde bir adamın hayatını kaybettiğini; 2 kadının da içinde bulundukları gecekondunun çökmesi sonucu öldüğünü duyurdu.

Rio’yu sel vurdu: 3 ölü

Rio’yu sel vurdu: 3 ölü

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