Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki gün Londra'da BBC stüdyolarından çıkarken görüntülendi. Stüdyoların çıkışında genç şarkıcı hayranları tarafından karşılandı.

Büyük bir "sevgi seli" ile karşılanan Ora, hayranlarıyla tek tek ilgilenerek imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.

HAYRANI TACİZ ETTİ

Ora, hayranlarıyla uzun süre ilgilendikten sonra aracına geçeceği sırada bir hayranı tarafından durduruldu ve beklenmedik anlar yaşandı.

Hayranı Rita Ora'yı önce yanına çağırıp, sırtına dokunarak bir fotoğraf çektirdi. Ora, kendisini bekleyen araca doğru ilerlemeye başlayınca da onun gitmesini istemedi.

Ora'yı bir poz daha çektirmek için ikna etmeye çalışırken, şarkıcıyı taciz etti. Rita Ora, hayranının ısrarlı ilgisine yanıt vermeden hızla kendisini bekleyen araca doğru uzaklaştı.