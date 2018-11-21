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Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki gün Londra'da BBC stüdyolarından çıkarken, kendini bekleyen hayranlarından birinin tacizine uğradı.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 15:21..
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İngiliz şarkıcı Rita Ora, önceki gün Londra'da BBC stüdyolarından çıkarken görüntülendi. Stüdyoların çıkışında genç şarkıcı hayranları tarafından karşılandı.Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Büyük bir "sevgi seli" ile karşılanan Ora, hayranlarıyla tek tek ilgilenerek imza dağıttı, fotoğraf çektirdi.Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

 

HAYRANI TACİZ ETTİ

Ora, hayranlarıyla uzun süre ilgilendikten sonra aracına geçeceği sırada bir hayranı tarafından durduruldu ve beklenmedik anlar yaşandı.Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Hayranı Rita Ora'yı önce yanına çağırıp, sırtına dokunarak bir fotoğraf çektirdi. Ora, kendisini bekleyen araca doğru ilerlemeye başlayınca da onun gitmesini istemedi.

Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

Ora'yı bir poz daha çektirmek için ikna etmeye çalışırken, şarkıcıyı taciz etti. Rita Ora, hayranının ısrarlı ilgisine yanıt vermeden hızla kendisini bekleyen araca doğru uzaklaştı.Rita Ora hayranı tarafından taciz edildi

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