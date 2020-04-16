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Rita Ora, koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle Londra'nın merkezindeki evinden kaçtı.

Haber Merkezi |
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Rita Ora, koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

Ünlü şarkıcı Rita Ora, İngiltere’deki koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı, kiraladığı bir çiftlik evinde geçirmeye karar verdi.

ÇİFTÇİLERE POZ VERİYOR

29 yaşındaki şarkıcı, yeni albüm çalışmalarını da çiftlikten sürdürmeyi planlıyor. Kiraladığı çiftlik evinde beş kişiyle kaldığı öğrenilen Ora, Instagram fotoğraflarını da birlikte kaldığı çiftçilere çektiriyor.

BORİS'İN KARARINDAN SONRA KAÇTI

Rita Ora, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 21 Mart’ta aldığı karantina kararından hemen sonra Londra’dan uzaklaşmaya karar verdi. Rita Ora’nın bu kaçışı, sosyal medyada bazı tepkilere de yol açtı. Bir kesim Rita Ora’ya, “Londra’da kalıp kurallara da uyabilirdin.” diyerek sert çıktı.

Rita Ora, koronavirüs nedeniyle çiftliğe yerleşti

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