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Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u isterim

Lider Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok" diyerek, 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.01.2020 - 20:24..
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Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak tamamlayan Sivasspor'da, transfer çalışmaları başladı.

Radyospor'a konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk'u kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

"TAKIMIMDA GÖRMEK İSTERİM"

Rıza Çalımbay, "Ara transfer döneminde 3 ya da 4 oyuncuyu kadromuza katacağız. Alper Potuk benim yakından tanıdığım bir futbolcu. Alper Potuk, Fenerbahçe'den ayrılırsa Alper de Sivasspor'u isterse bu transferin olmaması için hiçbir neden yok. Alper'i takımımda görmek isterim. Emre Kılınç ve Mert Hakan için ocak ayında gitmek zor olabilir. İki futbolcumuz da takımımızda devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u isterim

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