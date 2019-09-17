taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3203
Altın
1506.11
Borsa
101447.39
Gram Altın
276.446
Bitcoin
58657.15

Rıza Kayaalp’in ailesi şampiyonluğu izledi

Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi büyük sevinç yaşadı.

İHA | 17.09.2019 - 19:19..
  1. Haberler
  2. Spor
Whatsapp ile paylaş

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı.

4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in final mücadelesini Yozgat’ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi.

AİLESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

DUALARIMIZ BU YÖNDEYDİ, TÜRKİYE'YE ARMAĞAN ETTİ

Şampiyonluk unvanını koruyan Rıza Kayaalp’in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlıydık, izledik 4. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye’ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder” dedi

Rıza Kayaalp’in ailesi şampiyonluğu izledi

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Rıza Kayaalp’in ablası Arzuhan Coşkun ise, “Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata ,orada da bayrağımızı dalgalandırır” şeklinde konuştu.

Rıza Kayaalp’in ailesi şampiyonluğu izledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

149
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

204
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

132
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

596
Adnan Oktar'a kediciklerden destek

Adnan Oktar'a kediciklerden destek

81
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

91
YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

YPG'li teröristler caddeleri sacla kaplamaya başladı

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir