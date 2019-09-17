Rıza Kayaalp’in ailesi şampiyonluğu izledi

Kazakistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda Kübalı Oscar Pino Hinds’i yenerek altın madalya kazandı.

4 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde etti. Milli güreşçi Rıza Kayaalp’in final mücadelesini Yozgat’ta yaşayan ailesi de televizyondan büyük heyecanla izledi.

AİLESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Kayaalp’in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları karşılaşma boyunca heyecan içinde dua ederek müsabakayı izledi. Aile maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı ve mutluluklarını birbirlerine sarılarak ve İstiklal Marşı okuyarak kutladı.

Rıza Kayaalp’in 4. Dünya Şampiyonluğu ailesini sevince boğdu

DUALARIMIZ BU YÖNDEYDİ, TÜRKİYE'YE ARMAĞAN ETTİ

Şampiyonluk unvanını koruyan Rıza Kayaalp’in annesi Sevgi Kayaalp, oğlunun maçını izledikten sonra yaptığı konuşmada, “Çok heyecanlıydık, izledik 4. Dünya Şampiyonluğunu kazanmak için oraya gitti. Bayrağımızı dalgalandırdı İstiklal Marşımızı okuttu. Hep dualarımız bu yöndeydi, Türkiye’ye armağan etti. Oğlumla gurur duyuyorum. Hedefte olimpiyatlar var İnşallah orada da bayrağımızı dalgalandırır ve bizi daha mutlu eder” dedi

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

Rıza Kayaalp’in ablası Arzuhan Coşkun ise, “Onunla gurur duyuyoruz, bayrağımızı dalgalandırdı, çok heyecanlıyım heyecanlı bir maç izledik. Eleme maçlarını da izledik. Kardeşimle gurur duyuyorum, emeğinin karşılığını aldı, mutluyuz, gururluyuz. İnşallah darısı Olimpiyata ,orada da bayrağımızı dalgalandırır” şeklinde konuştu.