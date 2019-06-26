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Rize Emniyet Müdürü'nü şehit eden zanlıya müebbet istendi

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu için ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

DHA | 26.06.2019 - 10:56..
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gĞÜÜTÇ

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı yaralandığı saldırı olayı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu hakkında, 'tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

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