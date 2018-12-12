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Rize Emniyet Müdürü'nü vuran saldırgan tutuklandı

Rize Emniyet Müdürlüğün'deki saldırının zanlısı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 12.12.2018 - 20:50..
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Dün saat 14.50 sıralarında Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmesinin ardından aldığı silahı ile hızla makam odasına girerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı sol göğüs ve sırtından vurduktan sonra kendisine ateş eden koruma polis memuru Yiğit Can Köksal’ı da bacağından yaralamıştı.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU

Saldırıda, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olurken, Personel Şube Müdürü Polat ise ağır şekilde yaralanmıştı. Kendisi ayağından vurularak etkisiz hale getirilen Sarıcaoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından gece geç saatlerde yoğun güvenlik önlemleri altında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Rize Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Rize Emniyet Müdürü'nü vuran saldırgan tutuklandı


Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi

ZANLI TUTUKLANDI

Buradaki sorgusunun ardından, Rize Adliyesi’ne ambulans ile getirilen Sarıcaoğlu’nun ifadesi nöbetçi savcı tarafından alınarak, Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklanması talebiyle gönderildi. Rize Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘Kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs ve silahla adam yaralama’ suçlarından tutuklanan zanlı Sarıcacoğlu, cezaevine gönderildi.

Öte yandan zanlının, Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile tayin işini konuşmak için gittiğini, konuşmanın ardından makamdan çıktıktan sonra, neden tekrar geriye döndüğünü hatırlamadığını dile getirdiği öğrenildi.

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