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Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

Çay tarımı için bölgeye alternatif güzergahlar üzerinden gelmeye çalışanlar nedeniyle tedbir alındı.

DHA |
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Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

 

Rize-Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, kullanılan alternatif köy yolları moloz dökülerek kapatıldı.

Rize’ye çay tarımı için gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üreticinin, daha önce verilen izinleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.

ALTERNATİF YOLLARI KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kararla, büyükşehirlerde yaşayan ve çay tarımı için yaz döneminde bölgeye gelmek isteyenler bulundukları kentlerde kaldı. Ancak bazı üreticilerin alternatif yolları kullanarak kente girmeye çalıştığı belirlendi.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

YOLLARA MOLOZ DÖKÜLDÜ

Rize-Trabzon sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılırken, alternatif köy yollarını kullanan bazı sürücülerin kente girmeye çalışması nedeniyle bu yollar da moloz dökülerek kapatıldı.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

6 NOKTA KAPATILDI

Rize-Trabzon arasındaki alternatif 6 noktada giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

İki kent arasındaki tek giriş ve çıkışlar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde İyidere-Of ilçeleri arasındaki kontrol noktalarından gerçekleştiriliyor.

Rize'nin Kalkandere ilçesi Ormanlı köyü ile Trabzon'un Of ilçesi Pınaraltı köyü arasındaki geçiş noktası da kapatıldı.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

"BU KÖPRÜ, VATANDAŞA EZİYET KÖPRÜSÜ OLDU"

İki kent arasında alternatif yolların kapatıldığını anlatan Yılmaz Öztürk adlı vatandaş, "Trabzon tarafında akrabalarım var. Bu köprüyü kapattılar ama vatandaş buraya arabası ile geliyor, köprüde iniyor yaya olarak karşı tarafa geçip yapması gereken işlerini hallediyor. Mikrobu arabalar değil, insanlar taşıyor, ama insanlar geçebiliyor. Bu köprü vatandaşa eziyet köprüsü oldu. İstanbul'dan gelip Rize'ye girmek isteyenler başka noktaları kullanabiliyor." dedi.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

"YAYA OLARAK GEÇİLEBİLİR"

Darılı Köyü sakinlerinden Yakup Özbalta da, "Of tarafından Rize'ye, Rize'den de Of tarafına geçilmesin diye köprümüz kapatıldı. Bu köprünün kapanması hiç iyi olmadı. Biz köyün içerisindeki stabilize yoldan aşağıya doğru Rize yoluna bağlanıyoruz. Muhtar iki gün önce açtırdı yolu ama yine jandarma kapattı. Kontrol noktasına takılmak istemeyip Rize'ye geçmek isteyenler başka yolları kullanarak da geçebilirler. Bu köprüyü kullanacak varsa yaya olarak da geçebilirler." dedi.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

'KARANTİNAYA ALINACAĞIMI BİLEREK GELDİM'

Rize-Trabzon arasındaki kontrol noktasından geçen Harun Kalkavan ise, "Babamın rahatsızlığı dolayısıyla İstanbul'dan Rize'ye geliyorum. Gerekli izinleri alarak, 14 gün karantinada kalacağımızı bilerek geldik. Her sınır noktasında kontroller vardı, biz gerekli izinlerinizi aldığımız için buraları geçtik. 14 günlük karantina kararı çok yerinde ve olması gereken bir karar. İçinde bulunduğumuz hastalıktan dolayı tedbir almak zorundayız." dedi.

Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar kapatıldı

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