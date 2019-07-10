Rize Valiliği yıkılan köprüyle ilgili açıklama yaptı

Rize'de 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

KÖPRÜNÜN STATİĞİNE BAKILMADI

Statik dengesi bozulan köprü yerle bir oldu ancak konuyla ilgili açıklama yapılan Rize Valiliği olayın doğa olayları yüzünden yaşandığını iddia etti.

TEKNİK İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ambarlık köyü içerisinde yer alan tarihi kemer köprünün yıkılmasına ilişkin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 103. Şube Şefliği teknik elemanlarınca alanda inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

"YIKILMA KENDİLİĞİNDEN"

Açıklamada, "Yapılan restorasyon çalışmalarının, tarihi kemer köprünün yıkılmasına sebebiyet vermesinin mümkün olmadığı, yıkılmanın yüzyıllar boyunca yaşanan iklim ve doğa koşulları sonucu köprünün statik yapısında meydana gelen bozulmalardan kaynaklandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.





"TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ"

Tarihi kemer köprünün yeniden inşasına dönük çalışmaların başladığına işaret edilen açıklamada, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alınan tarihi köprünün aslına uygun tekrar inşa edilmesi için Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünce gerekli çalışmalara 1 hafta içinde başlanacağı kaydedildi.

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