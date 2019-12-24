taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9492
Euro
6.6039
Altın
1500.18
Borsa
113153.46
Gram Altın
286.85
Bitcoin
43296.65

Rize ve Trabzon'da orman yangınları sürüyor

Karadeniz Bölgesi'nde dün başlayan başlayan orman altı yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, bölgeden yeni yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

DHA | 24.12.2019 - 20:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karadeniz Bölgesi'nde, Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alınmaya devam ediliyor.

Ekipler çeşitli yerlerde çıkan yangınlara müdahale ederken farklı bölgeden yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -1

ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde 5 mahallede ve Rize'nin merkeze bağlı Kurtuluş köyü ile Tunca beldesinde farklı noktalardaki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye çevre illerden takviye arazöz ve itfaiye aracı da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -3

61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Öte yandan, Karadeniz Bölgesinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -2

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -4

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -5

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -6

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -7

Rize ve Trabzon'da yeni orman yangınları -8

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

129
Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

Ümraniye'de kız arkadaşını döven kişiye dayak

259
Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

Netflix'in uyuşturucu ve LGBT mesajı verdiği yapımlar

686
Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

Boeing, David Calhoun'u yeni CEO olarak atadı

17
Karadeniz'de 4 ilde yangın

Karadeniz'de 4 ilde yangın

226
Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

Selçuk Yöntem fotoğraf için 150 bin lira alacak

99
Monaco'da deniz dolduruldu

Monaco'da deniz dolduruldu

148
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir