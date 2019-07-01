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Rize'de 16 yaşındaki tulumcudan zipline şov

Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğuna dikkat çekmek için zipline yaparken tulum çaldı.

İHA | 01.07.2019 - 10:49..
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Ardeşen–Çamlıhemşin karayolu, Fırtına Vadisi üzerinde bir işletmede çalışan Osman Çavuşoğlu, çalıştığı işletmedeki zipline hattının uzunluğunu göstermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ne yapacağını düşünen Çavuşoğlu, sanatını konuşturdu ve eline aldığı tulumu ile kendisini zipline hattına sabitledi.

Tulum çalarak karşıya geçmek isteyen genç, o anları kaydetmesi için ve kendisini dönmemesi için sabit tutması için yanına da 2 arkadaşını daha aldı ve metrelerce uzunluktaki zipline hattından karşıya geçerken tulum çaldı.

Zipline yaparken tulum çaldı

Rize'de 16 yaşındaki tulumcudan zipline şov

"ORAYA GİDİP GELENE KADAR BİR PARÇA ÇALDIM"

3 yıldır tulum çalan 16 yaşındaki Osman Çavuşoğlu, zipline hattına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını dile getirerek, “Fırtına Deresi'nin en uzun zipline hattı olduğuna dikkat çekmek istedik, o yüzden de zipline yaparken tulum çalarak karşıya geçtim. Bir parçayı çaldım oraya gidip gelene kadar.” dedi.

Rize'de 16 yaşındaki tulumcudan zipline şov

Rize'de 16 yaşındaki tulumcudan zipline şov

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