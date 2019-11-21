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Rize'de 18 evi soyan hırsızların pişkinliği

Hırsızlık için girdikleri evlerde kahve yapıp içen hırsızlar, çaldıkları tarım makinelerini satmaya çalışırken yakalandı.

İHA | 21.11.2019 - 13:44..
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Rize merkeze bağlı Ketenli köyü ve çevresinde 18 eve giren hırsızlar, vatandaşların tarım malzemelerini çaldı. Ağaç motorları, ot biçme makineleri, televizyon gibi değerli malzemeleri çalan hırsızlar, çaldıkları eşyaları satmak üzereyken yakalandı.

"15-20 BİN CİVARINDA KAYBIMIZ VAR"

Ketenli köyü muhtarı Yahya Balcı, hırsızların köyün girişinde bulunan kamera sayesinde tespit edildiklerini belirterek, "Ağaç motorları, takım aletleri gibi malzemelerimiz çalındı. Tahmini bizim köyde 15-20 bin civarında bir kaybımız var.

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -1

"KAHVEYİ ALIP GİTTİKLERİ EVDE İÇMİŞLER"

Bir kutu hazır kahveyi alıp hırsızlık için gittikleri diğer evde içmişler. Aktaş, Veliköy, Akpınar, Pınarbaşı köylerinde toplamda 18 eve girmişler. Bizim burada en büyük şüphemiz bu köylerden birileri bunlara yardım etmiş mi? Şu anda hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bazı aletler evlerinden çıktı fakat hala bulunamayan malzemeler var, onları kime sattıkları belli değil. Savcılığa çıkacaklar, büyük ihtimalle onlarda bulunacaklar” ifadelerini kullandı.

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -2

"CEZALARINI ÇEKSİNLER"

Evi soyulan Nazmı Yazıcı ise, üç kez evine hırsızların girdiğini belirtti. Yazıcı, "Üç defa soyuldu evim, sonuncuda bunları yakalattık. Bundan sonraki karar devletimize kalmıştır fakat bunlar hemen çıkar diyorlar. Bunları salıp da insanların başına bela etmesinler, cezalarını çeksinler. Bizim halimizi görüyorsunuz. Kendimizden kısıp çiftçi olduğumuz için aldığımız malzemelerimizi hep çaldılar” dedi.

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -3

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -4

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -5

18 evi soydular, pişkinlikleri yok artık dedirtti -6

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