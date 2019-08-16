Rize’de 2 bin metrede sünnet düğünü yapıldı

Gölyayla Köyü, sıradışı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Büyük bir organizasyon ile yapılan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Yayla da sahneler kuruldu, kemençe eşliğinde horonlar oynandı. Muhteşem yayla manzarasında halk oyunları ekipleri de sahne aldı.

DOĞA HARİKASI KÖY

Kaan ile Kerem’in babaları Şaban Gavuzoğlu Gölyayla köyünün doğa harikası bir yer olduğunu belirterek, ”Edirne Uzunköprü’de ikamet ediyorum. Tatilimizi özellikle Kaçkar’ın güzel doğası ve dağların ortasında yaylamızda geçiriyoruz. Tatilimizi burada geçirmekten büyük zevk duyuyoruz. 2400 rakımlı köyümüz gerçekten bir doğa harikası. Güneşi, dumanı, sis denizi her şeyi aynı gün içinde yaşamanız mümkün. Sünnet törenini burada yapmamızın sebebi; herkes ağustos ayında burada toplandığı için bundan dolayı burada yapmayı düşündük ve en uygun böyle gördük. İlk defa köyümüzde böyle bir etkinlik oldu, güzel oldu.” dedi.

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ÇOK MUTLU OLDUM

Sünnet töreni yapılan 8 yaşındaki Kerem, ”Çok mutlu oldum, çok güzel geçti o kadar iyi hissediyorum ki kendimi bir kere olsa da çok güzel oldu.” derken, ağabeyi Kaan ise, “Çok beğendim. Yayla çok güzel memleketim çok güzel burayı çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.