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Rize'de 2 hemşire koronayı yendi

Koronavirüs tedavisinde görev alarak salgına yakalanan iki hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edildi

AA |
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Rize'de 2 hemşire koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından sağlık görevlileri salgınla mücadele kapsamında büyük emek harcıyor.

Çalışanlar vatandaşların tedavi sürecine de ortak oluyor.

KORONAYI YENEREK GÖREVE DÖNDÜLER

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koroner yoğun bakım hemşiresi 43 yaşındaki Ahmet Uysal ve enfeksiyon komite hemşiresi 35 yaşındaki Derya Yazıcı'ya, koronavirüs hastalığı belirtilerini göstermeleri üzerine test yapıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması sonucu hastanede tedavi gören Uysal ve Yazıcı, taburcu edilerek yeniden görevlerine döndü.

HEMŞİRELER ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Görevlerine yeniden dönen hemşireler arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı.

Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve hastane başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral hemşireleri ziyaret ederek, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber'in gönderdiği hediyeleri takdim etti.

Rize'de 2 hemşire koronayı yendi

"ARKADAŞLARININ YANINA DÖNMEK İSTEDİLER"

Tepe sağlık görevlileri için, "Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş 2 personelimiz arkadaşlarının yanına geri döndü. Bizler onların biraz daha dinlenmesi için bu personellerimize izin vermemize rağmen onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istiyorlarsa, bizim arkadaşlarımız da görevlerine, arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Bizler kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.

Rize'de 2 hemşire koronayı yendi

"BU SÜRECİN UMUT OLMASINI İSTİYORUM"

Hemşire Derya Yazıcı ise 10 gün önce yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirterek, "Tabii ilk başta herkesin yaşadığı gibi bir panik yaşadım ve korktum. Sonrasında tedavi sürecime hemen başlandı ve kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun." dedi.

"ŞU AN GAYET İYİYİM VE SAĞLIKLIYIM"

Ahmet Uysal da kendisinin de panik ile başlayan süreçten sonra hastanedeki tedavi sürecini tamamladıktan sonra kendini karantinaya aldığını dile getirerek, "Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Rize'de 2 hemşire koronayı yendi

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