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Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

Rize'de 18'inci yüzyılda inşa edilen, koruma altındaki Ambarlık Kemer Köprü'nün yıkılma nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AA | 10.07.2019 - 12:35..
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Kentte 18'inci yüzyılda inşa edilen, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2003'te tescil edilerek koruma altına alınan Ambarlık Kemer Köprü, kendiliğinden çöktü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri; 2011'de restore edilen 7 metre yüksekliğinde, 40 metre uzunluğunda, 2.70 metre genişliğindeki köprünün enkazında incelemelerde bulundu.

Kesme ve moloz taştan inşa edilen, bölgenin önemli tarihi değerleri arasında yer alan köprünün yıkılma nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü VİDEO


"TARİHİ ESERİMİZ, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Köy Muhtarı İdris Türüt, Ambarlık Kemer Köprü'nün, köyün sembolü olduğunu söyledi.

Türüt, "2011'de köprüde onarım yapıldı. Taban kısmında hiçbir sıkıntı yoktu. Kenarlarında deforme vardı. Onları yapmak için köprüyü tamamen onarıma aldılar." dedi.

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

"GÜNDE 200 TURİST GELİYORDU"

Köprünün sabah saatlerinde yıkıldığını belirten Türüt, "Bu köyde doğan ve büyüyen herkes köprüyü karşısında bulmuş. Ulaşım sorun değil, yaparsın bir köprü, herkes ulaşımını sağlar. Bunlar tarihi eserlerimiz. Köyüm adına çok üzgünüm. Günde yaklaşık 200 turist gelip köprüde fotoğraf çektiriyordu." diye konuştu.

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü

Rize'de 300 yıllık köprü çöktü


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