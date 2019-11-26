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Rize'de 6. kattan düşerek ölen çocuğun annesi tutuklandı

Rize’de 6. Kattan düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan annesi tutklandı.

İHA | 26.11.2019 - 20:09..
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12 Kasım'da Rize Merkez’de bağlı Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinin penceresinden düşen Fatma Nur H yaşamını yitirmişti.

ANNE TUTUKLANDI

4 yaşındaki Fatma Nur H'nin ölümüne ilişkin bir süre önce ifadesi alınan Emine H., olayda kusuru olabileceği şüphesiyle gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ABİSİ DE AYNI ŞEKİLDE ÖLMÜŞTÜ

Annenin, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddettiği, ailenin diğer çocuğu Harun H'nin de 3 yıl önce aynı şekilde pencereden düşerek öldüğü öğrenildi.

Rize'de 6. kattan düşerek ölen çocuğun annesi tutuklandı

Rize'de 6. kattan düşerek ölen çocuğun annesi tutuklandı


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