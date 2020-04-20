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Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

Rize'de bir vatandaş, markete gitmek yerine drone ile siparişlerini tedarik ediyor.

Haber Merkezi |
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Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

Koronavirüsün tüm dünyayı etkilediği şu günlerde, Türkiye'de de vatandaşlar evde kalmaya, zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamaya devam ediyor.

Hal böyle iken ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalan vatandaşların en çok gittikleri yer marketler oluyor.

Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

700 METRE İLERİDEKİ MARKETTEN, DRONE İLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Bazı vatandaşlar ise, ya tedirginlikten ya da buldukları ilginç yollarla markete gitmeyi tercih etmiyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Murat Namlı adlı vatandaş, ekmek almak için farklı bir yol izledi.

Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

Kirazlık Mahallesi Naiboğlu Sitesinin 9. katında oturan Murat Namlı, 700 metre mesafedeki Bilge Markete gitmek yerine drone uçurarak ekmeğini bu şekilde alıyor.

Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

Drone çatıdan uçuran Namlı, market sahibi Şefik Büyükterzi'yi arayarak bir ekmek siparişi verdi ve dronu markete uçurdu. Market sahibi Büyükterzi poşete koyduğu ekmeği drone taktı.

Drone ile ekmeği alan Murat Namlı, bu görüntüleri güzel bir klip haline getirdi.

Rize'de 700 metre mesafeden drone ile alışveriş

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Bu görüntü, Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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