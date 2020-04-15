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Rize'de 85 koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

Rize'de hastanelerden taburcu edilenler, sosyal mesafeye uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

AA |
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Rize'de 85 koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

Ülke genelinde koronavirüs hastalarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı duyarlı şekilde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

85 HASTA TABURCU EDİLDİ

Özveriyle devam eden çalışmalar sonucu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 54, Rize Devlet Hastanesi'nde 22 ve Kaçkar Devlet Hastanesi'nde 9 olmak üzere toplam 85 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Sağlığına kavuşan hastalara, taburcu formundaki maddelere uymaları tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

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Rize'de 85 koronavirüs hastası sağlığına kavuştu

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Açıklamada, sağlığına kavuşan hastaların taburcu işlemlerinin devam ettiği belirtilerek, "Son olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan Yakup Alparslan (68) ile sağlık çalışanı hemşire Zeynep Sağlam (35) sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu olmuşlardır." ifadesine yer verildi.

SOSYAL MESAFE UYARISI

Açıklamada, sosyal mesafenin önemine vurgu yapılarak, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları da istendi.

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