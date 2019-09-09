Rize'de 9 adet tabancayla polis kontrolüne takıldı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Gündoğdu Mevkii'nde uygulama noktası oluşturuldu.
OTOBÜSÜN İÇERİSİNDE 9 ADET TABANCA BULUNDU
Oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde bulunan H.T. isimli Türk vatandaşı ile K.N. isimli yabancı uyruklu şahıslara ait çantadan, ruhsatsız 9 adet tabanca ve 9 adet boş vaziyette şarjör ele geçirildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs tutuklanırken, kaçak silahlara el konuldu. Yabancı uyruklu K.N. ise serbest bırakıldı.