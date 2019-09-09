taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7561
Euro
6.3707
Altın
1501.71
Borsa
100604.99
Gram Altın
277.841

Rize'de 9 adet tabancayla polis kontrolüne takıldı

Polis kontrolünde 9 tabanca ile yakalanan H.T. isimli şahıs, tutuklandı.

İHA | 09.09.2019 - 17:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, geçtiğimiz akşam saat 20.30 sıralarında Gündoğdu Mevkii'nde uygulama noktası oluşturuldu.

OTOBÜSÜN İÇERİSİNDE 9 ADET TABANCA BULUNDU

Oluşturulan polis uygulama noktasında durdurulan otobüs içerisinde bulunan H.T. isimli Türk vatandaşı ile K.N. isimli yabancı uyruklu şahıslara ait çantadan, ruhsatsız 9 adet tabanca ve 9 adet boş vaziyette şarjör ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan H.K. isimli şahıs tutuklanırken, kaçak silahlara el konuldu. Yabancı uyruklu K.N. ise serbest bırakıldı.

Rize'de 9 adet tabancayla polis kontrolüne takıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

609
Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

Halit Ayar'ın katilinin ilk ifadesi

744
Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

123
Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

Erdoğan, CHP'nin kalesi Kadıköy'de

175
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

209
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

378
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

321
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir