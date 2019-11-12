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Rize'de anons şakası

Zabıta görevlisinin araç sahibine yaptığı anonsu beğenmeyen Rizeli, mikrofonu eline alıp şivesiyle uyarıda bulundu.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 09:58..
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Rize'de anons şakası

Rize’nin Fındıklı ilçesindeki belediye hoparlörlerinden, şaka amaçlı anons yapıldı.

Zabıta personeli, yanında duran belediye çalışanıyla birlikte araç sahibini bulmak için ilçeye anonsta bulundu.

ZABITANIN ANONSU

Zabıta, yanlış yere park eden araç sürücüsüne; "Belediye çalışmalarına mani olmaktasınız, aracınızı çok acele bulunduğu yerden kaldırınız" diye anons yaptı.

Fındıklı belediyesi hoparlörlerinden anons şakası ViDEO

ŞİVELİ ANONS

Yanındaki şahıs da bu anons böyle olmaz diyerek zabıtanın elinden mikrofonunu alıp, şivesiyle uyarıda bulundu. İkilinin arasında geçen dialog sosyal medyada paylaşılırken, video çok sayıda etkileşim aldı.

Rize'de anons şakası

Rize'de anons şakası

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