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Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı

Rize'de şehitlere karşı hassasiyeti olduğu öğrenilen bir kişi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öğrenince intihar teşebbüsünde bulundu.

İHA |
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Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı

Pazar ilçesinde F.Y. isimli vatandaş, televizyondan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını duyunca ilçe merkezindeki 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olayı gören çevre sakinleri hemen güvenlik güçlerine haber verdi.

Rize’de bir vatandaş Süleyman Soylu için intihara kalkıştı

Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı

"SOYLU İSTİFA ETMEDİ" DEYİP İKNA ETTİLER

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin merdiveni uzatmasıyla F.Y. intihar etmemesi noktasında ikna edilmeye çalışıldı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun istifasını duyan vatandaş intihara kalkıştı -1

İtfaiye ekiplerinin kendisine ‘Soylu’nun istifa etmediğini’ söylemesi üzerine F. Y. ikna olarak itfaiye eri ve polis memuru tarafından itfaiyenin sepetine alınarak aşağıya indirildi.

Olayın şokunu atlatamayan annesi ise ağlayarak oğluna sarıldı.

Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı

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