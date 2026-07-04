Rize'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk, hastanede hayatını kaybetti

Rize'de acı olay...

Dün şehir merkezine bağlı Boğaz Mahallesi'nde, Miraç Öksüz serinlemek için denize girdi.

Öksüz'ün çırpınmaya başladığını fark eden çevredeki vatandaşlar, denize girerek çocuğu kıyıya çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öksüz, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Miraç Özsüz'ün ölümü ailesini yasa boğdu.