Rize'de bulutların üzerinde yaşam yarıyıl sürüyor

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 392 rakımlı Çağrankaya Yaylası, yılın yarısından fazlasını bulutların üzerinde geçiriyor.

Temiz havası, bol oksijeniyle 'göğe yakın yayla' olarak anılan yayla, yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalıyor.

Yaylada yaşayanlar ve ziyaretçiler de muhteşem manzaranın keyfini çıkarıyor.

2 BİN 392 RAKIMDA, BULUTLARIN ÜZERİNDE BİR YAYLA

Kent merkezine 56 kilometre uzaklıkta yer alan İkizdere ilçesine bağlı Çağrankaya Yaylası temiz havası, bol oksijeniyle yüksek rakımlı tepeleri aşamayan bulutların üzerinde kalmasıyla dikkat çekiyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 392 metre yükseklikteki yaylada yaşayanlar, bulutların üzerinde yaşamanın keyfini, bölgeyi ziyarete gelenler de bu manzaranın keyfini çıkarıyor.

ADINI KAYA SESLERİNİN YANKILANMASINDAN ALIYOR

Çağrankaya Yaylası’na İkizdere ilçesinin yanı sıra, Güneysu ve Çayeli ilçelerinden de ulaşılabiliyor. Karadeniz’de en çok haneye sahip yaylardan biri olan yaylada, pek çok taş ve ahşaptan inşa edilen yayla evleri bulunuyor.

Adını, yaylada seyir tepesi de olarak bilinen kayada seslerin yankılanmasından alan yayla, oluşan bulut denizi ile öne çıkıyor.

RÜYA GİBİ BİR SEYİR TEPESİ

Yaylayı ziyaret edenler, sis bulutlarının hareketleriyle ortaya çıkan seyri doyumsuz manzarayı ise üzerine çıktıkları kayadan izleme imkânı buluyor.

























