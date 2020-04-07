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Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalın' anonsu

Rize’nin Beydere köyünde Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide hoparlörden Karadeniz şivesiyle "Evde kalın evde, hastalık var. Size hava geliyor, evde durun." dedi.

DHA |
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Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalın' anonsu

Rize’nin Fındıklı ilçesi Beydere köyünde yaşayan ve koronavirüs salgınına karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek isteyen Muhammet Ermiş, gizlice girdiği camide Karadeniz şivesi ile anons yaptı.

Köy halkına seslenen Ermiş, "Değerli Beydere köyü sakinleri; evde kalın evde, hastalık var hastalık. Size hava geliyor, evde durun. Ateşi yakın, çayı demleyin, fındığı kavurun, oturun evde, dışarıda bir şey yok, hastalık var." dedi.

Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalın' anonsu VİDEO

İKİ İYİ HABER VERDİ

Köy halkına iki haberi olduğunu da söyleyen Ermiş, "Size iki tane iyi haberim var. Köyümüzde hiç korona hastalığı vakası yok. İkinci güzel haberim, köyde dedikodu da yok, kimse dedikodu yapmıyor. Evden dışarı çıktığı yok. Evde kalın, Allah sonumuzu hayır eylesin." diyerek, anonsu tamamladı.

Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalın' anonsu

"BAKTIM KİMSE EVDE KALMIYOR, BİR ANONS DA BEN YAPAYIM DEDİM"

Arkadaşının kayda alıp, sosyal medyada paylaşmasıyla anons görüntüleri ilgi gören Muhammet Ermiş, "Camiden hocamız 'evde kalın' çağrıları yapıyordu. Baktım, köyde kimse evde kalmıyor, herkes dışarıda. Bir anons da ben edeyim, dedim. Anonsumla köylüler, hem eğlendi hem de düşündüler." dedi.

Rize'de, cami hoparlöründen güldüren 'evde kalın' anonsu

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