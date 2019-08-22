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Rize'de derede mahsur kalan Katarlı turist kurtarıldı

Derece debinin yükselmesi sonucu mahsur kalan turisti düğün konvoyundaki vatandaşlar kurtardı.

DHA | 22.08.2019 - 20:17..
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde piknik yapmak için ilçeye gelen Katar uyruklu Alkarbi Hussan Saed pikapla karşıya geçmek için dereye girdi.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİLER KURTARDI

Saed'in bir süre ilerlediği derenin debisinin yükselmesiyle pikap arızalandı. Saed derenin ortasında mahsur kalırken, yoldan geçen düğün konvoyundakiler durumu fark edip, yardıma koştu. Alkarbi Hussan Saed, sularla kaplanan pikaptan çevredekilerin düğün konvoyundakilerin kurtarıldı.

Rize'de derede mahsur kalan Katarlı turist kurtarıldı

Derede sulara gömülen pikap ise ihbar üzerine olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Alkarbi Hussan Saed, derenin karşına geçmek istediğini, sürdüğü aracın bir anda derenin ortasında sularla kaplandığını söyledi.

Rize'de derede mahsur kalan Katarlı turist kurtarıldı

Rize'de derede mahsur kalan Katarlı turist kurtarıldı

Rize'de derede mahsur kalan Katarlı turist kurtarıldı


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