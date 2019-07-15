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Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Düğünde misafirlere ikram edilen tavuk, pilav ve yaprak sarma 115 kişiyi hastanelik etti.

DHA | 15.07.2019 - 01:02..
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Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan Köyü'nde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi.

Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

115 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı.

Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi. 
Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi


Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

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