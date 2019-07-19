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Rize’de eve giren ayı eşyaları parçaladı

Rize'de bir eve giren ayı bütün evi yakıp geçti.

İHA | 19.07.2019 - 09:39..
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Rize’nin İkizdere ilçesinde pencereden eve giren ayı, evi dağıtarak eşyalara zarar verdi.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Köy Muhtarı Sefer Ekşi’ye ait eve pencereyi kırarak giren ayı eşyaları kullanılmaz hale getirdi.

Rize’de eve giren ayı eşyaları parçaladı

"AYILAR ÇOK MU ARTTI BİLMİYORUM"

Ayıların bahar ayında köylerine çok ciddi maddi zararlar verdiğini dile getiren Muhtar Ekşi “Ayılar çok mu arttı bilmiyorum.  Ayı öldürmek yasak. Devlette zaten ayıları koruyor. Benim zararımın karşılanmasını istiyorum. Ben ilçedeki evimde olduğum geçen hafta Bayır köy'deki evime pencereyi kırarak giren ayı veya ayılar çok zarar verdi. 5 tane arılı kovanımı parçaladı. Evde ne varsa karıştırdılar. Bal petekli çerçevelerimi ayılar yedi. Maddi bakımdan zor durumdayım. Ayı koruyan Ankara benim zararımı karşılamalı” dedi.

Rize’de eve giren ayı eşyaları parçaladı

Rize’de eve giren ayı eşyaları parçaladı

Rize’de eve giren ayı eşyaları parçaladı

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