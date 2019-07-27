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Rize'de genç kadın sokak ortasında darbedildi

Evine gittiği genç kadını kapı önünde bekleyen şahıs, güpegündüz şiddet uyguladı. O anlar kameraya yansıdı.

İHA | 27.07.2019 - 16:02..
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Rize’de bir genç evinin kapısında beklediği genç kadını darbetti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ZANLI APARTMAN İÇİNDE BEKLİYORDU

R.T. isimli genç kadını evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı.

Rize'de genç kadın sokak ortasında darbedildi

GENÇ KIZ YÜZÜNE AĞIR DARBELER ALDI

Kaçmaması için kadını kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı.

Rize'de genç kadın sokak ortasında darbedildi

BAYGIN KIZA ACIMADAN TEKRAR VURDU

Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kadına tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir kişi, zanlıyı uzaklaştırmaya çalıştı. Zanlı elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı.

Rize'de genç kadın sokak ortasında darbedildi

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rize'de genç kadın sokak ortasında darbedildi

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