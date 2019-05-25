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Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

Rize'de iki araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

DHA | 25.05.2019 - 17:05..
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Artvin'den Rize yönüne giden Osman Yılmaz'ın kullandığı komyonet, aynı yönde ilerleyen Mehmet Ay'ın kullandığı kamyonete arkadan çarptı.

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

KAMYONETTE SIKIŞTI

Osman Yılmaz ile beraberinde bulunan Hasan Kandemir, kamyonette sıkıştı. Mehmet Ay ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları kamyonetten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Osman Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Rize'de iki kamyonet çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

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