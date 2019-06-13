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Rize'de ırmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı

İkizdere ilçesinde, su içtiği sırada ırmağa düşen inek, boğuldu.

DHA | 13.06.2019 - 16:50..
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Rize'nin Yağcılar köyünde çiftçilik yapan Kenan Aydın, büyükbaş hayvanlarını otlatmak için Ovit Yaylası'ndaki mera alana götürdü.

İNEĞİNİN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aydın, sürüden kaybolduğunu fark ettiği ineğini bulmak için çevreyi aramaya başladı. Yapılan aramada kayıp inek, yayladan geçen ırmak içinde bulundu. Dengesini kaybederek su içtiği ırmakta boğulduğu tespit edilen ineğini gören, Kenan Aydın, üzüntü yaşadı. Aydın, telef olan hayvanına sarılarak gözyaşı döktü.

'İNEKLERİM BENİM HER ŞEYİM'

Yörede geçimini çiftçilik ve hayvancılık yaparak kazandığını anlatan Kenan Aydın, ineğinin telef olmasına çok üzüldüğünü olduğunu söyledi. Aydın, "İneklerim benim her şeyim. Onların sütünü yağını satarak ailemi geçindiriyorum, başka gelirimiz yok. Çevremizde hayvancılık yapan az sayıda insan kaldı. Kimi zaman bir yabani tarafından telef oluyor hayvanlarımız ya da olaylar oluyor. Bunlar başımıza geldiğinde endişe ediyoruz. Yetkililerin, hayvancılığı yaşatmaya çalışan çiftçilere benzer olaylarda destek olmalarını bekliyoruz" dedi

Rize'de ırmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı

Rize'de ırmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı

Rize'de ırmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı

Rize'de ırmakta telef olan ineğine sarılıp ağladı

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