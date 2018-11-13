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Rize'de 'Kafkas semenderi' görüntülendi

Rize'nin Hemşin ilçesinde nesli tehlike altında olduğu belirtilen "Kafkas semenderi" görüntülendi.

AA | 13.11.2018 - 11:23..
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Fotoğraf çekimi için ilçeye bağlı Hilal köyüne giden kamu görevlileri Hakan Ertürk ve Hasan Kutlu, Hemşin Çayı kenarında hareket halinde bir hayvan fark etti. Ertürk, ilk kez gördüğü hayvanın cep telefonuyla fotoğrafını çekti.

'ZARAR GÖREBİLİR' KATEGORİSİ ALTINDA

Fotoğrafı inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas semenderi olduğunu belirledi.

Yetkililer, tür korumada öncelikli ve azalan popülasyon durumuna sahip türlerden olan Kafkas semenderinin Dünya Korunma Birliğince "zarar görebilir" kategorisi altında gösterildiğini ifade etti.

Rize'de 'Kafkas semenderi' görüntülendi

HAYVANLARA MÜDAHALE EDİLMEMESİ İSTENDİ

Kafkas semenderinin akarsu kenarları ve yakınlarındaki ağaçlık alanlarda yaşadığını aktaran yetkililer, Türkiye'nin kuzeydoğusunda, deniz seviyesinden 500-2500 metre yükseklikte uygun habitatlarda yayılış gösteren semenderin mart ayından kasım ayına kadar aktif olduğunu anlattı.

Yetkililer, Kafkas semenderinin yaşam alanlarının korunması ve popülasyonun devamlılığının sağlanması için yapılacak faaliyetlerin planlandığına, 5 yıllık Tür Eylem Planı hazırlandığına işaret ederek bu hayvanlara dokunulmamasını ve doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesini istedi.

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