Rize'de kamyonda yüzen çocukların havuz hayali gerçekleşti

Rize'nin Çayeli ilçesinde havuz hayali kuran çocuklar için harekete geçen belediye işçisi, 1983 model bir kamyonun 8 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğindeki kasasını brandayla kapatarak su geçirmez hale getirdi, içerisine de 15 ton su doldurarak kasayı havuza dönüştürdü.

KAMYON KASASINDA YÜZDÜLER

Çepni'nin topladığı beldedeki çocuklar, 1 metre derinliğindeki havuza atlayarak, yüzüp serinlemeye başladı. Havuza dönüştürülen kamyon kasasında yüzen çocukların görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Kamyon kasasında yüzen çocuklara sürpriz

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ HAREKETE GEÇTİ

Görüntüleri gören Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, çocukları Olimpik Yüzme Havuzu'na davet etti. Çocuklar getirildiği havuzda bonelerini taktı, antrenör eşliğinde yüzmenin keyfini çıkardı. Hayatlarında ilk kez havuzla tanışan çocuklar, mutluluk yaşadı.

"HER YIL KAMYON KASASINDA YÜZÜYORLAR"

Beldenin köylerinde denize gidemeyen çocuklar için kamyonu her yıl havuza dönüştürdüğünü anlatan Ramazan Çepni, "Her yıl kamyonda çocuklar için yüzme havuzu yapıyoruz. Çocuklarda burada yüzüyor. Çocuklar her yıl bana 'Bizi yüzdür' diyor. Ben de onları kamyon kasasında yüzdürüyorum. Bu yıl çocuklarımız havuzla buluştu, çok mutlu oldular." dedi.

Çocuklar ise havuzda ilk defa yüzdüklerini ve çok mutlu olduklarını söylerken, kimi çocuklar kamyon kasasında yüzmenin daha keyifli olduğunu söyledi.