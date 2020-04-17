Rize'de kanser hastası kadın koronavirüsü yendi

Rize'de 10 gün önce koronavirüs belirtileri olan kanser hastası Meryem Baş(55), Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI, TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonucu Baş, tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinin iyi geçmesiyle yapılan test sonuçlarının negatif çıkması sonucu Meryem Baş, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evine uğurlandı.

Koronavirüsü yenen kanser hastası kadın taburcu oldu

"TÜM HASTALARIMIZA UMUT OLDU"

Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Meryam Baş'a, "Meryem Abla koronavirüs gibi kanseri de yeneceksin. Koronavirüs tedavisi gören 55 yaşındaki Meryem Baş, kanser hastalığından önce koronavirüsü yenerek tüm hastalarımıza umut oldu. Sağlık personellerinin alkışları eşliğinde taburcu olan hastamız için sıra da kanser var." mesajıyla destek verdi.