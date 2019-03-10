Rize'de kaybolan liseli çocuklar Kocaeli'de bulundu

Lise öğrencileri Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin, cuma sabah saatlerinde eğitim gördükleri Barboros Endüstri Meslek Lisesi'ne gitti. Okuldan kaçan öğrencilere 2 gündür ulaşılamıyorken, haber Kocaeli'den geldi.

Öğrenciler 2 günlük ummalı bir araştırma sonucu başka bir şehirde bulundular.

OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA 2 GÜN HABER ALINAMADI

Ancak öğrenciler derse geç kaldı. Bunun üzerine 2 arkadaş, derse girmeyip, okuldan çıktı. Arif Gültekin ve Berdirhan Keskin'in eve gelmemesi üzerine aileleri, polise kayıp başvursunda bulundu.





OKULUN ORADAN ARACA BİNİP UZAKLAŞTILAR

Mobese ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 liselinin sahil yolunda otostop yaparak, plakası tespit edilemeyen araca bindiğini belirledi. Araçla ilçeden ayrıldıkları belirlenen liselileri bulmak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

BEÇİLER GENÇLERİ KOCAELİ'DEKİ BİR PARKTA BULDU

Gençlerin son olarak Kocaeli'de görüldükleri yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. İki genç, dün gece bir parkta bekçiler tarafından bulundu. Polis merkezine götürülen gençlerin ailelerine haber verildi. 2 arkadaş, heyecan yaşamak için bir süreliğine otostop çekerek evden uzaklaştıkları yönünde ifade verdiği öğrenildi.







