Rize'de kışın indirilen minare kaldırıldı

Rize'nin İkizdere ilçesinde Meşeköy sakinlerinin, yaz aylarında çıktığı 2 bin 300 metre rakımlı Garzavan Yaylası'nda inşa edilen tek katlı cami ,minaresiyle dikkat çekiyor.

Elle çevrilebilen makaralı bir sisteme çelik telle bağlanan minare, bölgede zorlu geçen kış aylarında çığdan korunması için yere yatırıldı. Yayla sakinleri, baharda havanın düzelmesiyle aynı sistemi kullanarak minareyi tekrar kaldırdı.

"MİNARE HER YIL ÇIĞ ALTINDA KALIP YIKILIYORDU"

Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı ise sistemi kurmadan önce her yıl minarenin çığın altında kalıp yıkıldığını belirterek, "Biz de varilleri birbirine kaynak ederek böyle bir sistem geliştirdik. Yaptığımız teleferik sistemiyle minaremizi kışın indiriyoruz, yaz başı yayla sezonunu açtığımız zaman kaldırıyoruz." diye konuştu.

Rize'de kışın yatırdıkları minareyi baharda kaldırdılar ViDEO

"BİR DAHA MASRAF ÇIKMASIN DİYE BÖYLE BİR SİSTEM GELİŞTİRDİK"

Yayla sakinlerinden Muhammet Kan da şunları söyledi;

"Eylül ayında çığ gelip de minareyi yıkmasın diye yatırdığımız minareyi bugün burada yaptığımız şenlikle birlikte ayağa kaldırdık. Daha önce minaremiz üç defa çığ altında kalarak yıkıldı. Biz de bir daha masraf çıkmasın diye böyle bir sistem geliştirdik. Bu sistem Karadeniz zekasının bir ürünüdür. Minareyi yaparken 7 tane varili birbirine kaynattık. Sonrasında da yaptığımız şerifeyi ve tepede bulunan hilali minareye kaynattık. İlk başlarda yatırıp kaldırması zor oluyordu. Biz de bu zorluğun üstesinden gelebilmek için yük taşımasında kullanılan teleferik sistemini minareye kurduk."