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Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize'de 11 katlı apartmanın taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar yüzünden bina tahliye edildi.

İHA | 22.03.2020 - 07:28..
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Merkez’e bağlı Camiönü mahallesinde bulunan Çay Apartmanı'ndaki bina sakinleri, akşam saatlerinde kolonlardan gelen sesleri farketmeleri üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

44 DAİRELİ, 10 DÜKKANLI APARTMAN BOŞALTILDI

Olay yerine gelen Rize Belediyesi ve Rize Valiliğine bağlı teknik ekiplerin yapmış oldukları incelemelerde binanın 4 taşıyıcı kolonunda hasar tespit etmesi üzerine 44 daire, 10 ticari işletmenin bulunduğu binayı tahliye ederken, bina emniyet güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Evlerini acil olarak boşaltmak zorunda kalan bina sakinlerinden bir kısmı akrabalarına giderken bir kısmı ise öğretmen evine yerleştirildi.

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

Rize’de kolonları çatlayan 11 katlı bina boşaltıldı

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