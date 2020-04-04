Rize'de kontrol noktalarından kaçmak için grup kuruldu

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer Rize'ye giriş ve çıkışları kontrol ederek denetimleri sıklaştırırken, alınan bu önlemlere uymayan vatandaşlar da var.

"WHATSAPP ÜZERİNDEN HABERLEŞİYORLAR"

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını belirtti.

Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını söyleyen Vali Çeber, “Karadeniz'e gelirken WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında ‘gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek’ veya ‘şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz.’ " diye yazışıyorlar dedi.

Kontrol noktalarını aşmak için WhtasApp grubu kurmuşlar

"KEYFİ SEYAHATA İZİN YOK"

Çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını belirten Vali Çeber, “Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz.” dedi.