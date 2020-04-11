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Rize'de korona tedavisi gören kızın doğum günü kutlandı

Rize Devlet Hastanesi pandemi servisinde koronavirüs tedavisi altındaki Duygu Sırtlı'nın 18. yaş gününü, hastane personeli kutladı.

AA |
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Rize'de korona tedavisi gören kızın doğum günü kutlandı

Rize'de koronavirüs tedavisi gören genç kız için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Rize Devlet Hastanesi pandemi servisinde üç gündür tedavi gören Duygu Sırtlı'nın 18 yaşına girdiğini fark eden hastane personeli, genç kıza moral olması için doğum günü sürprizi hazırladı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Uzman Doktor Şefket Ergün Güzel, serviste bulunan hemşirelerle ellerindeki pasta ile genç kızın odasına gelerek doğum gününü kutladı.

Tedavi gören genç kıza sürpriz doğum günü VİDEO

"MORALİNİ YÜKSEK TUTUYORSUN"

Güzel, Duygu Sırtlı'nın 18'inci doğum gününü kutlayarak "Senin adına çok mutlu olduk. Moralini yüksek tutuyorsun, hiçbir sıkıntı yok. Kendine iyi bak." temennisinde bulunduktan sonra pastayı genç kıza verdi.

Duygulandığı gözlenen Sırtlı, çok mutlu olduğunu dile getirerek herkese teşekkür etti.

Rize'de korona tedavisi gören kızın doğum günü kutlandı

Rize'de korona tedavisi gören kızın doğum günü kutlandı

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