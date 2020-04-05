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Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen 12 kişi alkışlarla evlerine uğurlandı.

DHA |
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Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgını yenen vatandaşların sevindirici haberleri gelmeye devam ediyor.

12 KİŞİ KORONAYI YENDİ

Rize'de Kaçkar Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 12 kişinin testleri "negatif" çıktı.

Test sonuçlarının negatif çıkması sonucu taburcu edilen 12 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi

"SAĞLIKLI YARINLARA KAVUŞACAĞIZ"

İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi

Rize'de koronayı yenen 12 kişi taburcu edildi

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