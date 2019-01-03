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Rize'de mandalina hasadı başladı

Kış aylarının sevilen meyvesi mandalina için Rize'de hasat telaşı başladı. Tatlı ve bol sulu mandalinalar, 2 liradan manav tezgahlarındaki yerini aldı.

İHA | 03.01.2019 - 09:55..
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Karadeniz bölgesinde, kış aylarında en çok tüketilen meyvelerin arasında bulunan mandalina için Rize’deki bahçelerde, hasat telaşı başladı. Havaların elverişli gitmesiyle birlikte, bol sulu, ince kabuklu ve çekirdeksiz satsuma cinsi mandalinanın rekoltesinde, geçen yıla oranla artış gözlendi.

MANDALİNA MANAV TEZGAHLARINDA KİLOSU 2 LİRADAN SATILIYOR

Dalında kilosu 75 kuruştan satılabilen ürün, manav tezgahlarında kilosu 2 liradan yerini aldı.

Rize'de mandalina hasadı başladı

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Rize’nin Derepazarı ilçesinde yetişen mandalinaların, diğer bölgelere oranla daha tatlı ve organik olduğunu belirten satıcılar, mandalinanın tam bir C vitamini deposu olduğunu söyledi.

Rize'de mandalina hasadı başladı

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