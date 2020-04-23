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Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı, koronavirüs önlemleri kapsamında köye gelen sürücüler ile araçtakilerin ateşini ölçüyor.

İHA |
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Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Rize'de bir muhtar, koronavirüse karşı sıra dışı yöntem uyguladı.

Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, köye ulaşım sağlanan yolları taş ve toprak ile araç giriş çıkışına kapattı.

Derecik köyüne ulaşım sağlayan 6 farklı girişin 5’ini kapatan muhtar Küçüksarı, tek girişi açık bırakarak araçların, kendi kontrolünde köye girmelerine müsaade ediyor.

VATANDAŞLARIN ATEŞİNİ ÖLÇÜYOR

Muhtar Küçüksarı, söz konusu açık kalan yoldan geçen tüm araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayana maske verip, kolonya ikram ediyor.

Rize'de muhtar köy yollarını kayalarla kapattı VİDEO

SOSYAL MESAFE UYARISI

Araç içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatan Küçüksarı, köy halkına evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor.

KÖYDE GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI

Çay tarımı için il dışından gelecek olanlar için giriş çıkış güvenliğini üst seviyeye çıkartan Muhtar Küçüksarı, söz konusu vatandaşların evlerinde izole olacağını ifade etti.

Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

Rize'de muhtar, köy yollarını kayalarla kapattı

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