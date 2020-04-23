Rize'de bir muhtar, koronavirüse karşı sıra dışı yöntem uyguladı.
Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, köye ulaşım sağlanan yolları taş ve toprak ile araç giriş çıkışına kapattı.
Derecik köyüne ulaşım sağlayan 6 farklı girişin 5’ini kapatan muhtar Küçüksarı, tek girişi açık bırakarak araçların, kendi kontrolünde köye girmelerine müsaade ediyor.
VATANDAŞLARIN ATEŞİNİ ÖLÇÜYOR
Muhtar Küçüksarı, söz konusu açık kalan yoldan geçen tüm araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayana maske verip, kolonya ikram ediyor.
Rize'de muhtar köy yollarını kayalarla kapattı VİDEO
SOSYAL MESAFE UYARISI
Araç içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatan Küçüksarı, köy halkına evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor.
KÖYDE GÜVENLİĞİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARDI
Çay tarımı için il dışından gelecek olanlar için giriş çıkış güvenliğini üst seviyeye çıkartan Muhtar Küçüksarı, söz konusu vatandaşların evlerinde izole olacağını ifade etti.