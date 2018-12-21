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Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı

Rize'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Çamlıhemşin ilçesinde Murat ve Topluca köylerinde yollar ulaşıma kapandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 11:58..
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Murat köyünde seyir halindeki bir kamyonet, yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet, iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde, park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. Tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluşan köylerde, İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"HEYELANLAR SONUCU HASARLAR VAR"

Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağışın sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek, "Köyümüzde bir kamyonet geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Sürücü ve yanındakiler kurtuldu. Balçığa saplanan kamyoneti çıkardık. Köyümüzde heyelanlar sonucu hasarlar var" dedi.

Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı

KARA YOLUNDA HEYELAN

Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri kapalı kara yolunu ulaşıma açtı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Polis ekipleri, heyelanlı bölgede önlem alarak sürücüleri, dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise, "Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi) kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir"Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtıenildi.

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