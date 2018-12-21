Rize'de sağanak, sel ve heyelana yol açtı

Murat köyünde seyir halindeki bir kamyonet, yamaçtan gelen balçık ve toprağa saplandı. Sürücü araçtan çıkarak kurtuldu. Kamyonet, iş makinelerinin yardımıyla kaldığı yerden çıkarıldı. Topluca köyünde, park halindeki bir kullanılmayan otomobilin üzerine yamaçtan kayalar düştü. Tarım arazileri ve alt yapıda hasar oluşan köylerde, İlçe Özel İdare ve belediye ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

"HEYELANLAR SONUCU HASARLAR VAR"

Murat Köyü Muhtarı Lütfü Sezgin, gece yarısından itibaren başlayan sağanak yağışın sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek, "Köyümüzde bir kamyonet geçişi sırasında heyelan meydana geldi. Sürücü ve yanındakiler kurtuldu. Balçığa saplanan kamyoneti çıkardık. Köyümüzde heyelanlar sonucu hasarlar var" dedi.

KARA YOLUNDA HEYELAN

Çamlıhemşin-Ardeşen kara yolunda heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri kapalı kara yolunu ulaşıma açtı. Kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Polis ekipleri, heyelanlı bölgede önlem alarak sürücüleri, dikkatli seyretmeleri yönünde uyarıyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ