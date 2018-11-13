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Rize'de semenderin izine rastlandı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Bantlı Semender' Rize'de ilk kez görüntülendi.

DHA | 13.11.2018 - 18:08..
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Rize'nin Hemşin ilçesi Hilal köyünde Hakan Ertürk ve Hasan Kutlu, Hemşin deresi kenarında hareket eden bir canlı fark etti. Ertürk ve Kutlu'nun çektiği fotoğrafı inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, canlının nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Bantlı Semender' olduğunu belirledi.

DOĞAL YAŞAM ALANLARINA MÜDAHALE EDİLMEMELİ

Ekipler, 'Bantlı Semender'in yaşam alanlarının korunması ve  popülasyonun devamlılığının sağlanması için Tür Koruma Eylem Planı hazırlığına başladı. Vatandaşlara çağrıda bulunan yetkililer, hayvanın doğal yaşam alanlarına müdahale edilmemesini  istedi.

Konuyla ilgili konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Kutrup, canlı türünün 'Bantlı Semender' olduğunu söyledi.

"TAM ADI: KUZEY ŞERİTLİ SEMENDER"

Kutrup, "Kafkas Semenderi’nin üzerinde iki sıra halinde turuncu şerit vardır. Kafkas Semenderi’nin kuyruk yerinde herhangi bir şerit oluşmaz, bu semenderde var. Bu görülen semenderin üzerinde birçok siyah benek olmasına rağmen karın ve sırt bölgesi arasında bir koyu bir açık bant var. O yüzden bu hayvana 'Bantlı Semender' diyoruz. Tam adı: 'Kuzey Şeritli Semender’dir'. Biz bant görünümü olduğu için 'Bantlı Semender' diyoruz" dedi.

Rize'de semenderin izine rastlandı

Rize'de semenderin izine rastlandı

Rize'de semenderin izine rastlandı

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